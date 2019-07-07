مصادر "الحياة":الحريري لن يقف مكتوف اليدين حيال اي توجه لتعطيل جلسة الحكومة

أكدت مصادر قيادية في "​تيار المستقبل​" لـ"الحياة" إن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ "لن يقف مكتوف اليدين حيال أي توجه لتعطيل انعقاد ​مجلس الوزراء​ مهما كانت الأسباب".

وأوضحت المصادر أن مقدمة محطة ​تلفزيون المستقبل​ تعكس "انزعاج الحريري من تصعيد الخطاب السياسي ، واعادة الفرز بين المكونات السياسية على قاعدة وجود مكونات للسلم ومكونات للحرب، وما يترتب على ذلك من مخاطر على ​الوضع الاقتصادي​ والمالي".

وحذرت مصادر المستقبل من استمرار الشحن السياسي "وارتداداته على العمل الحكومي"، مؤكدة ان "الحريري يتجه لحسم الموقف من انعقاد مجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل ، وهو لن يقف مكتوف اليدين حيال اي توجه من شأنه تعطيل انعقاد المجلس مهما كانت الاسباب". وأضافت "الحريري يرى ضرورة فك الاشتباك بين الازمة الناشئة عن حوادث ​عاليه​ وبين عمل مجلس الوزراء وما يتعلق بموجبات التصدي للمأزق الاقتصادي ومعالجة التداعيات المترتبة على التصنيفات الدولية (للوضعين المالي والاقتصادي ل​لبنان​) المرتقبة في غضون الشهرين المقبلين".

ولاحظت المصادر انه "من غير الممكن مواجهة الاستحقاقات المالية والاقتصادية الماثلة في ظل ازمات سياسية مفتوحة ، تجعل من عمل مجلس الوزراء عملاً موسمياً".