مصادر البيان: قلق من تمدّد أزمة الجبل لتصل إلى حدود شلّ العمل الحكومي

أعربت مصادر مطلعة عبر صحيفة "البيان" عن قلقها من تمدّد أزمة الجبل لتصل إلى حدود شلّ العمل الحكومي، مشيرةً إلى "عدم العودة بسرعة إلى اجتماعات ​مجلس الوزراء​ للبتّ بالقضايا الحسّاسة التي تحتاجها البلاد، ونبّهت من خطورة عدم ترتيب الملفات التي على أهل الحكم و​الحكومة​ مقاربتها من ضمن مهل محدّدة قبل فوات الأوان".

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