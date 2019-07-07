علوش: باسيل يصطاد في المياه العكرة ويغتال اتفاق الطائف

أشار القيادي في "تيار المستقبل" مصطفى علوش لـ"الشرق الأوسط"، إلى ان "باسيل تحدث خلال زيارته إلى طرابلس عن رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي وهو الآن يصطاد في المياه العكرة ويغتال اتفاق الطائف".
وأكد أن طرابلس مفتوحة للجميع وهي لم ولن تمنع أحداً من زيارتها، وقال: "عندما يعبّر أبناء هذه المدينة عن رفضهم لاستقبال أي شخص فعليه احترام رأيهم وعدم الزيارة".
وأصاف "باسيل لم يتواصل، مع تيار المستقبل في المدينة قبل زيارته وخلال التحضير لها، فيما بات معلوماً أنه ألغى لقاء الغداء الذي كان مقرراً عند النائب فيصل كرامي".
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