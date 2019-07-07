مصادر القوات للشرق الاوسط: اتخذنا قرارا بعدم الرد على مواقف باسيل

أشارت مصادر حزب "القوات" إلى ان "الحزب اتخذ قراراً بعدم الدخول في جدال مع رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​ والرد على مواقفه".

واعتبرت في حديث لـ"الشرق الاوسط" أن كلامه في ​طرابلس​ لا يختلف عن كل مواقفه الاستفزازية التي تهدف إلى الفتنة واستعادة الحرب.

وتوقفت مصادر القوات عند إصرار باسيل على القيام بزيارته رغم كل الاعتراضات عليها. وقالت: "في اليوم الذي يُدفن فيه أحد الشبان الذي سقط نتيجة زيارته للجبل أصر هو على زيارة الشمال"، طارحةً أيضاً علامة استفهام حول العدد الكبير لعناصر القوى الأمنية التي ترافقه، موضحة: "هل يحتاج لقاء مائة أو مئتي شخص من الكوادر الحزبية إلى كل هذه الإجراءات؟ وإذا كان كذلك فهذا دليل إضافي على أن الزيارة كان يجب ألا تتم".

وردّت "القوات" على كلام باسيل بأنه لا يقبل أن يتم تقسيم لبنان إلى كانتونات، بالقول إنه هو أكثر من يعمل على تقسيم لبنان بعد دخوله في صدام مع الطائفة السنية ثم الدرزية وقبل ذلك مراراً وتكراراً مع الشيعة. ولفتت إلى أنه بعدما كانت القوات ضحّت لرأب الصدع مع التيار "لم يألُ الوزير باسيل جهداً في السنوات الأخيرة إلا وبذله لإعادة الانقسام إلى المسيحيين من خلال حربه المستمرة على القوات".