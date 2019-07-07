موقع ألماني: برلين تشجّع عودة اللاجئين السوريين وتموّل رحلاتهم

أفاد موقع "شبيغل أونلاين" الألماني بأن "​الحكومة الالمانية​ تشجّع عودة ​اللاجئين​ السوريين إلى بلادهم وتقوم بتمويل رحلاتهم إلى هناك، وذلك رغم تحذيرات المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إعادتهم في الوقت الراهن"، مشيرا إلى أن "​برلين​ مازالت مستمرة في تمويل رحلاتهم ليبلغ عدد الذين تم تمويلهم خلال فترة العامين ونصف العام الماضية 792 حالة من مجموع السوريين ب​ألمانيا​ البالغ 780 ألفاً".

وأوضح أن "​منظمة الهجرة الدولية​ التابعة للأمم المتحدة لا تشجّع أبداً السوريين على العودة الطوعية بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة في بلادهم، بل إنها وضعت عدة برامج وتدابير لإيوائهم"، مشيراً إلى أن "أكثر من 35 ألفاً من السوريين قرّروا خلال العام الجاري وحده العودة، كما بلغ مجموع العائدين في السنوات الثلاث الأخيرة 173 ألفاً، معظمهم كانوا قد فرّوا إلى ​تركيا​ أو ​لبنان​، من إجمالي 5.6 مليون على مستوى ​العالم​".

وأشار الموقع إلى أنه "رغم هزيمة تنظيم "داعش" الارهابي وسيطرة قوات ​النظام السوري​ و​القوات​ الموالية له على معظم مناطق البلاد، فإن كثيرين يخشون إذا ما عادوا من الاعتقال والتعذيب".