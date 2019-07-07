لجنة تحقيق يمنية ترصد 939 انتهاكا حوثيا في 3 أشهر

أعلنت اللجنة الحكومية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مساء السبت، رصد 939 واقعة انتهاك لمليشيا الحوثي الانقلابية خلال 3 أشهر بعدد من المحافظات.



وذكرت اللجنة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برصد الانتهاكات، في بيان صحفي، أن من بين حالات الانتهاكات التي تم رصدها 423 حالة استهداف لمدنيين، و297 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و51 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات، سقط فيها 82 ضحية.

وكشفت اللجنة عن 28 حالة قتل خارج القانون، و19 واقعة تجنيد أطفال، وواقعة واحدة لاستهداف طواقم طبية، و13واقعة تفجير منازل، منذ مطلع أبريل/نيسان وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم خلال عملية الرصد والتحقيق الاستماع لعدد 2817 شاهدا ومبلغا، إضافة إلى استلام ملفات تم رصدها وتوثيقها من قبل منظمات المجتمع المدني.

ولفت البيان إلى أن فريق اللجنة الوطنية من الأعضاء والمحققين والراصدين زار مديريات صالة والمسراخ في محافظة تعز، التي سقط فيها أكثر من 37 ضحية مدني بين جريح وقتيل، أغلبهم من الأطفال خلال شهر يونيو/حزيران 2019م، إثر المقذوفات التي أطلقتها مليشيا الحوثي الانقلابية.

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كما زار الفريق مديريات تبن والحوطة في لحج وزنجبار في محافظة أبين وحي الرقاص بالعاصمة صنعاء.





وأكد البيان أن فريق اللجنة الوطنية زار السجون المركزية في محافظات إب ولحج وأبين وتعز وشبوة ومدينة الخوخة جنوبي محافظة الحديدة، واستمع إلى ٦ عدد من السجناء والمحتجزين.

وجددت اللجنة الوطنية دعوتها لكل أطراف النزاع بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأنشئت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بقرار جمهوري، وتضم في عضويتها عددا من القضاء والمحامين المشهود لهم بالنزاهة والحيادية.

وأقرت الأمم المتحدة، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف قبل عامين، تقديم الدعم الفني واللوجستي من أجل ممارسة مهامها، بجانب إضافة 4 خبراء أجانب للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن منذ الانقلاب الحوثي أواخر 2014.