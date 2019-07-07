قدم هاني أبوريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، ساعات قليلة بعد فشل منتخب “الفراعنة” في التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بخسارته أمس السبت، أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد.
وقبل إعلان استقالته، أقدم أبوريدة على إقالة الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أغيري، وذلك بعد فشله في تحقيق الأهداف المسطرة خلال البطولة القارية، التي تستضيفها مصر إلى غاية 19 يوليوز الجاري.
هذا ويواجه منتخب جنوب إفريقيا في دور ربع النهائي، المنتخب النيجيري الذي تغلب أمس السبت، على حامل اللقب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل اثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بعد إقصاء مصر من “الكان”.. رئيس الاتحاد المصري يستقيل وإقالة المدرب أغييري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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