مقتل شخصين في تحطم طائرة صغيرة جنوب أستراليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي طيار وراكب مصرعهما، الأحد، إثر حادث تحطم طائرة خفيفة في منطقة كثيفة الأشجار قرب مطار صغير أقصى جنوبي أستراليا.

وأكدت الشرطة الأسترالية أن الطيار البالغ من العمر 59 عاما والراكبة البالغة من العمر 48 عاما، وكلاهما من كوينزلاند، قتلا في الحادث.

وأشارت إلى أنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع.

وأضافت الشرطة أن "الطائرة من طراز (برومبي 610) وكانت قد غادرت مطار ويليام كريك عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي وتحطمت في طريق عودتها عند اقترابها من المطار".

وأكد بيتر تومسون، أحد السكان المحليين، أنه كان قرب الموقع عندما اكتشف وجود طائرة في السماء قبل وقت قصير من تحطمها.