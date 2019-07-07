شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة لجامعة الدول العربية تطالب بمحاكمة أردوغان جنائياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط أمس (السبت) مذكرة من المحامي أيمن محفوظ، يطالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية من اللجنة القانونية بمجلس الجامعة نحو تقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، وملاحقته دولياً وإصدار أمر قضائي دولي للقبض عليه، ومعاقبته على إجرامه في حق الشعوب العربية والإنسانية عموماً.

وجاء في المذكرة أن أمين جامعة الدول العربية هو الحارس الأمين على مصالح الدول العربية، وأن جرائم أردوغان في حق العرب باحتلال أراضٍ عربية وخلق قواعد عسكرية ومساعدة الدواعش ونشر الفتنة وما نشأ عنها من جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتوطين أتراك بدلاً من السكان العرب، تعد جرائم حرب طبقاً لنظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم الأشد خطورة دولية ويخضع اختصاص المحكمة بجرائم الإبادة الجماعية والاغتصاب والعبودية وتهجير وقصف المدنيين، وأنه لتقديم القضية لا بد من توثيق أكثر من 100 ألف مضار من أفعال أردوغان المجرمة وهي مهمة جامعة الدول العربية طبقاً لميثاقها.