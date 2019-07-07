السبت.. الحكم على المتهمين بـ"التخابر مع دولة أجنبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، حكمها في قضية "التخابر مع دولة أجنبية".

من المقرر أن يُصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت تجري المحاكمة بجلسات سرية بدءًا من شهر يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية.