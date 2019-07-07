الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع ومداخل بلدة حزما شمال القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- أ ش أ:

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء السبت، حاجز جبع، ومداخل بلدة حزما الرئيسية شمال القدس المحتلة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج من البلدة، بدعوى وقوع عملية دهس لجنود في المكان.

وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية أن 4 جنود أصيبوا جراء تعرضهم للدهس قرب حاجز حزما، وأن قوات من شرطة وجيش الاحتلال شرعوا بعملية تمشيط في بلدة حزما بدعوى البحث عن السيارة التي نفذت عملية الدهس، مشيرة إلى أن إصابة أحد الجنود متوسطة، فيما إصابة الثلاثة الآخرين طفيفة.

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وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال حاصرت بلدة حزما وأغلقت كافة مداخلها، وأن جنود الاحتلال ينتشرون في شارع حزما الرئيسي.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات المواطنين من المرور من شارع حزما الرئيسي؛ مما تسبب في أزمة سير وصلت من مفرق عناتا حتى مفرق قرية جبع، لافتة إلى أن جنود الاحتلال عادة ما يقومون بإغلاق مدخل طبلاس في منطقة معتمة قرب بلدة حزما، بهدف إرهاب الفلسطينيين، معربة عن احتمال أن تكون عملية الدهس مجرد حادث سير وليس عملية مدبرة كما تزعم شرطة الاحتلال.

فيما قال الناطق بلسان جيش الاحتلال - بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية - إنه يجري فحص خلفية الحادث.