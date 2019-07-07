المشرف على التنسيق يوجه نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، إن هناك بعض المراكز التي تعقد دورات تدريبية للطلاب بحجة اجتيازهم لاختبارات القدرات في بعض الكليات، مضيفًا: "هذه المراكز لا تتبع وزارة التعليم العالي وغير تابعة للجامعات المصرية وكلها وهم للطلاب".

وأضاف "عطا" في حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم السبت:"الطالب الموهوب مش محتاج تدريب معين"، موضحًا أن اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة على سبيل المثال تكون تحريرية واختبار في الرسم والمعلومات العامة والمعلومات الثقافية بشكل عام عن المجال الذي سيعمل فيه الطالب عقب التخرج.

ووجه "عطا" رسالة للطلاب: "اللي عنده الموهبة والاستعداد للتقديم في الكلية واجتياز الاختبارات فيها، يقدم في الكلية وميستناش مجموعه هيجيب كلية إيه، ومن حق الطالب يمتحن في أكتر من تخصص سواء كلية تربية رياضية أو فنية".