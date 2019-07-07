​المشرف على التنسيق: "اللي معندوش موهبة لن يتخطى اختبارات القدرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خميس:

قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك بعض الكليات بها اختبارات للقدرات مثل كلية التربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية والفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية، مشيرًا إلى أن العام الحالي أصبحت كليات الإعلام بها اختبارات قدرات للسنة الأولى.

وأضاف "عطا" في حواره لبرنامج "مساء دي إم سي" اليوم السبت، أن اختبارات القدرات في كلية الفنون الجميلة لها متطلبات معينة أبرزها موهبة الطالب، لافتًا إلى أن هناك بعض الأماكن الوهمية تقوم بعمل دورات تدريبية وهمية للطلاب بحجة تخطي اختبارات القدرات، قائلًا:"اللي معندوش موهبة مش هيتخطى اختبارات القدرات وهذه الدورات بها نصب على الطلاب".