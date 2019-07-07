"اليونسكو" أدرجت عاصمة ميانمار القديمة "باجان" في قائمة التراث العالمي

أدرجت "منظمة ​الأمم المتحدة​ للتربية والعلم والثقافة (​اليونسكو​)"، مدينة باجان -العاصمة القديمة ل​ميانمار​- ضمن قائمة التراث العالمي، وذلك بعد نحو 25 عامًا من ترشيح المدينة الّتي تضمّ مجمع معابد بوذية للقائمة.

وكان المجلس الدولي للآثار والمواقع قد أوصى بإدراج باجان في قائمة التراث العالمي، لافتًا إلى أنّ "ميانمار سنّت قانونًا جديًدا للتراث وطرحت خططًا للحدّ من تأثير الفنادق والتطوير السياحي حول الموقع".

مع الإشارة إلى أنّ باجان رُشحّت للقائمة لأولّ مرّة في عام 1995، لكن المجلس العسكري الحاكم آنذاك واجه اتهامات بإهمال نصائح الخبراء بتنفيذ أعمال ترميم، ممّا أفضى إلى رفض الترشيح.