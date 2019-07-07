أدرجت "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)"، مدينة باجان -العاصمة القديمة لميانمار- ضمن قائمة التراث العالمي، وذلك بعد نحو 25 عامًا من ترشيح المدينة الّتي تضمّ مجمع معابد بوذية للقائمة.
وكان المجلس الدولي للآثار والمواقع قد أوصى بإدراج باجان في قائمة التراث العالمي، لافتًا إلى أنّ "ميانمار سنّت قانونًا جديًدا للتراث وطرحت خططًا للحدّ من تأثير الفنادق والتطوير السياحي حول الموقع".
مع الإشارة إلى أنّ باجان رُشحّت للقائمة لأولّ مرّة في عام 1995، لكن المجلس العسكري الحاكم آنذاك واجه اتهامات بإهمال نصائح الخبراء بتنفيذ أعمال ترميم، ممّا أفضى إلى رفض الترشيح.
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونسكو" أدرجت عاصمة ميانمار القديمة "باجان" في قائمة التراث العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.