إيهود بارك يطلق اسم "إسرائيل الديمقراطية" على حزبه الجديد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك عن اسم حزبه الجديد الذي كشف عن تشكيل منذ أسبوعين، حيث أطلق عليه اسم "إسرائيل الديمقراطية".
ولفت باراك في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "إسرائيل تعيش لحظات فارقة في الديمقراطية ومن أجل أمل جديد ففد تم تشكيل حزب جديد أطلقنا عليه اسم إسرائيل الديمقراطية".
وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عقب إعلان بارك "العودة مرة أخرى لمعترك السياسة بعد عامين من اعتزاله أنه سيحصل على 6 مقاعد في الانتخابات التي ستجرى في أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن "اليسار في إسرائيل الأقرب إلى تشكيل الحكومة بنسبة 62 % مقابل 38 % لصالح اليمن الذى يتزعمه حزب الليكود برئاسة بينامين نتانياهو الذي حصل على 36 مقعدا في انتخابات الكنيست الأخيرة".
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