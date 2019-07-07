وزير خارجية لوكسمبورغ حذّر من تدفق المهاجرين من إيران إلى أوروبا

حذّر وزير خارجية ​لوكسمبورغ​ ​جان أسيلبورن​، من "موجة تدفّق ​المهاجرين​ إلى ​الاتحاد الأوروبي​، إذا تفاقم الوضع حول ​إيران​".

وأوضح في تصريح صحفي، أنّ "إذا تفاقم الوضع بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ وإيران، فهناك خطر أن يغادر ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في طهران، والكثير منهم لن يعودوا إلى ​أفغانستان​ بسبب الوضع الأمني".

وركّز أسيلبورن على أنّ "هناك خطر حدوث موجة كبيرة من المهاجرين إلى ​تركيا​ و​أوروبا​"، مؤكّدًا أنّ "هذا سيخلق مشاكل كبيرة لأوروبا".

وفي نيسان الماضي، اعتمدت ​الحكومة الألمانية​ مجموعة من القوانين لتسهيل ترحيل المهاجرين الّذين لم يتمكّنوا من الحصول على حقّ الإقامة الدائمة في البلاد.