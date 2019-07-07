وزير خارجية لوكسمبورغ حذّر من تدفق المهاجرين من إيران إلى أوروبا

حذّر وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، من "موجة تدفّق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، إذا تفاقم الوضع حول إيران".
وأوضح في تصريح صحفي، أنّ "إذا تفاقم الوضع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، فهناك خطر أن يغادر ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في طهران، والكثير منهم لن يعودوا إلى أفغانستان بسبب الوضع الأمني".
وركّز أسيلبورن على أنّ "هناك خطر حدوث موجة كبيرة من المهاجرين إلى تركيا وأوروبا"، مؤكّدًا أنّ "هذا سيخلق مشاكل كبيرة لأوروبا".
وفي نيسان الماضي، اعتمدت الحكومة الألمانية مجموعة من القوانين لتسهيل ترحيل المهاجرين الّذين لم يتمكّنوا من الحصول على حقّ الإقامة الدائمة في البلاد.
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