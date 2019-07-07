ماكرون وروحاني اتفقا على مسعى فرنسي لبحث شروط استئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي

أعلنت ​الرئاسة الفرنسية​ (​الإليزيه​)، أنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، أبلغ نظيره الايراني ​حسن روحاني​، خلال اتصال هاتفي دام حوالي الساعة، أنّه سيستكشف شروط استئناف الحوار "بين الأطراف" بشأن ​الاتفاق النووي​، بحلول 15 تموز الحالي".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات ال​إيران​ية والجهات المعنيّة الأُخرى، للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبطة بالقضية النووية الإيرانية".

من جهتها، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أنّ "ماكرون وروحاني اتّفقا على سعي فرنسا إلى تخفيف التوتر في المنطقة".

مع الإشارة إلى أنّ اليوم الأحد تنتهي مهلة الـ60 يومًا الّتي حدّدتها إيران للجهات الأوروبية في الاتفاق النووي، بـ"اتخاذ إجراءات عمليّة ملموسة للحفاظ على الاتفاق وضمان منافع إيران منه، وإلّا فإنّها ستتّخذ خطوات لاحقة".