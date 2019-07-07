وزارة الدفاع التركية: القضاء على 61 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "المخلب" شمالي العراق

كشفت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، حول سير "عملية المخلب" في منطقة هاكورك شمالي ​العراق​، أنّ "عدد "​الإرهاب​يين" الّذين تمّ تحييدهم في إطار "عملية المخلب" الّتي أطلقها ​الجيش التركي​ ضدّ منظمة "بي كا كا"، وصل إلى 61".

ولفتت في بيان، إلى "تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها "إرهابيو" المنظمة في المنطقة المذكورة، فضلًا عن ​ضبط أسلحة​ وذخائر مختلفة، وتفكيك ​متفجرات​".

وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الّذي يهدّد البلاد".