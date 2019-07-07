كشفت وزارة الدفاع التركية، في بيان، حول سير "عملية المخلب" في منطقة هاكورك شمالي العراق، أنّ "عدد "الإرهابيين" الّذين تمّ تحييدهم في إطار "عملية المخلب" الّتي أطلقها الجيش التركي ضدّ منظمة "بي كا كا"، وصل إلى 61".
ولفتت في بيان، إلى "تدمير مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها "إرهابيو" المنظمة في المنطقة المذكورة، فضلًا عن ضبط أسلحة وذخائر مختلفة، وتفكيك متفجرات".
وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الّذي يهدّد البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: القضاء على 61 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "المخلب" شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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