الدفاع التونسية: إيقاف 15 مواطنا يعتزمون الهجرة غير الشرعية لإيطاليا

أعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ أن الوحدات العسكرية العاملة بنقطة المراقبة البحرية بجزيرة قوريا بولاية "المنستير"، تمكنت من إيقاف 15 تونسيا تتراوح أعمارهم ما بين الـ18 والـ30 سنة، كانوا يعتزمون التوجه إلى ​إيطاليا​ بطريقة غير شرعية، موضحة أنه سيتم لاحقا تسليم هؤلاء الأشخاص إلى وحدة الحرس البحري بالـ"منستير"، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جهة أخرى، تمكنت قوات ​الشرطة​ بمنطقة ​الأمن​ الوطني بـ"تاجروين" التابعة لولاية "الكاف" من القبض على امرأة منظمة لعمليات هجرة غير نظامية باتجاه ​أوروبا​ انطلاقا من سواحل مدينة "جرجيس" جنوب شرقي البلاد.