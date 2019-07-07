لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، إلى أنّه "أمّا وقد انتهت زيارة وزير الخاجية جبران باسيل إلى طرابلس، الّتي تعوّدت أن تستقبل كلّ الزائرين على مشاربهم كافّة، يهمّها أن تؤكّد أنّ الكلام يحتاج إلى أفعال، وخصوصًا أنّنا على موعد لطرح رزمة مشاريع لطرابلس على رئيس الحكومة".
ورأى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "ما على باسيل إلّا أن يؤكّد كلامه اليوم بدعم هذه المشاريع، كي لا يبقى الكلام حبرًا على الورق".
كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: على باسيل تأكيد كلامه اليوم بدعم مشاريع طرابلس كي لا يبقى الكلام حبرا على ورق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.