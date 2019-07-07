نحاس: على باسيل تأكيد كلامه اليوم بدعم مشاريع طرابلس كي لا يبقى الكلام حبرا على ورق

لفت عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​نقولا نحاس​، إلى أنّه "أمّا وقد انتهت زيارة وزير الخاجية ​جبران باسيل​ إلى ​طرابلس​، الّتي تعوّدت أن تستقبل كلّ الزائرين على مشاربهم كافّة، يهمّها أن تؤكّد أنّ الكلام يحتاج إلى أفعال، وخصوصًا أنّنا على موعد لطرح رزمة مشاريع لطرابلس على رئيس الحكومة".

ورأى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "ما على باسيل إلّا أن يؤكّد كلامه اليوم بدعم هذه المشاريع، كي لا يبقى الكلام حبرًا على الورق".