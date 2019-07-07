سعد تلقى إتصالات من بري وعددا من الوزراء مهنئين بإنتخابه رئيسا للحزب القومي

تلقى الرئيس المنتخب للحزب السوري القومي الإجتماعي ​فارس سعد​، عددا من الإتصالات المهنئبة بإنتخابه ر ئيسا للحزب، وفي طليعة المهنئين رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، الذي تمنى له النجاح وللحزب الاستمرار في وهجه وتألقه وأصالته.

وتلقى سعد تهنئة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ​محمود قماطي​، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، الوزير السابق ​نقولا تويني​، النائب السابق باسم الشاب، أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​، ومن شخصيات رسمية وحزبية وفاعليات ثقافية واجتماعية وصناعية واقتصادية واعلامية.