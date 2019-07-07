سعد تلقى إتصالات من بري وعددا من الوزراء مهنئين بإنتخابه رئيسا للحزب القومي

تلقى الرئيس المنتخب للحزب السوري القومي الإجتماعي فارس سعد، عددا من الإتصالات المهنئبة بإنتخابه ر ئيسا للحزب، وفي طليعة المهنئين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تمنى له النجاح وللحزب الاستمرار في وهجه وتألقه وأصالته.
وتلقى سعد تهنئة من وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، الوزير السابق نقولا تويني، النائب السابق باسم الشاب، أمين الهيئة القيادية في حركة المرابطون العميد مصطفى حمدان، ومن شخصيات رسمية وحزبية وفاعليات ثقافية واجتماعية وصناعية واقتصادية واعلامية.
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