“كوبا أمريكا” 2019.. في مباراة طرد ميسي.. الأرجنتين تفوز بالمركز الثالث على الشيلي

تمكن المنتخب الأرجنتيني من الفوز على نظيره الشيلي، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث لنهائيات “كوبا أمريكا”، البرازيل 2019.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بثنائية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من سيرجيو أغويرو، ولو سيلسو في الدقيقتين 12 و22 على التوالي، علما أن هذا الشوط شهد طرد نجم راقصي “التانغو” ليونيل ميسي رفقة لاعب الشيلي غاري ميديل بعد دخولهما في مشادات أمام أنظار الحكم إدواردو كاردوزو.

وفي الجولة الثانية، نجح بطل النسختين الأخيرتين من البطولة في التوقيع على هدف تقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء، سددها لاعب برشلونة الإسباني أرتورو فيدال في الدقيقة 59، غير أنه لم يجنب منتخب بلاده خسارة اللقاء، والمركز الثالث لصالح المنتخب الأرجنتيني.