صدمة جديدة في “الكان”.. مصر يغادر الكأس بهزيمته أمام جنوب إفريقيا

فجر منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم السبت، بإقصائه المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور، من ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بالفوز عليه بهدف دون رد.
فبعد شوط أول سلبي النتيجة، تمكن اللاعب لورش من تسجيل هدف الفوز الثمين لمنتخب “بافانا بافانا” في الدقيقة 85 من عمر المباراة، التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، وسط ذهول كبير للجماهير المصرية التي كانت حاضرة بالمدرجات.
ويواجه منتخب جنوب إفريقيا في دور الربع، نسور نيجيريا الذين تفوقوا في وقت سابق من اليوم السبت، على حامل اللقب منتخب الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل اثنين.
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