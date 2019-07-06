بعد قيامها بعملية إجهاض فاشلة لفتاة.. سيدة بوزان في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، خلال هذا الأسبوع، بوزان من توقيف سيدة تستغل منزلها المتواجد بمنطقة شعبية في القيام بعمليات الإجهاض سرا.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ “اليوم24″، فإن المشتبه فيها في عقدها الرابع، قامت بعملية إجهاض فاشلة لفتاة تورطت في علاقة غير شرعية مع عشيقها، وهو ما تسبب لها في مضاعفات صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى المحلي بوزان.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن السيدة كانت تقوم بعشرات عمليات الإجهاض منذ مدة، إذ كانت تستقبل في منزلها فتيات منهن قاصرات يردن التخلص من أجتنهن، مقابل ثمن متفق عليه.

وفور علمها بالموضوع، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها، وتمكنت من الوصول إلى عشيق الفتاة والمشتبه في قيامها بعملية الإجهاض، وأحالتهما تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه النيابة العامة المختصة.