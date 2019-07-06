والدة شاب مفقود في قصف “تاجوراء”: أناشد الملك.. أريد ابني حيا أو ميتا- فيديو

تصوير: حسام أديب

ناشدت والدة شاب مغربي مفقود في قصف قوات حفتر لمركز إيواء المهاجرين بـ”تاجوراء” بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس، الملك محمد السادس، قصد التدخل لمعرفة مصير ابنها، وإعادته إليها حيا أو ميتا، كما قالت في تصريح لـ”اليوم 24″.

وقالت أم الشاب المغرب نور الدين بلبهلول، “مجروحة في ولدي، ما عرفتو لا حي ولا ميت.. وأناشد الملك التدخل لأعرف مصير ابني، ليأتوني به ميتا أو حيا، وأنا راضية بحكم الله”.

وأضافت الأم المكلومة، التي تقطن بالحي المحمدي بالدار البيضاء، “ليس هناك من المسؤولين من تحرك أو سأل”.

Advertisements

وترى المتحدثة أن ابنها هاجر إلى ليبيا لأنه ظلم بالمغرب، وقالت، “كان يشتغل في شركة، بعد حادث سرقة تعرضت لها الشركة ذُكر اسمه في الملف فتم توقيفه، وصاحب الشركة أكد أنه مظلوم”.

وتابعت المتحدثة صاحب الشركة قدم تنازل أمام المحكمة لأن ابني كان مظلوما، فتم الإفراج عنه، ومنذ ذلك الحين كره المغرب، وقال لي المغرب: فيه الظلم لن أظل فيه”.