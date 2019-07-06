بسبب انتمائه و”تسريحة شعره”.. استبعاد بنصالح من خلافة الصبار

لقي مقترح أمينة بوعياش تعيين الناشط السابق في حركة 20 فبراير، منير بنصالح، في منصب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا لمحمد الصبار، رفضا من لدن الجهات المسؤولة في الدولة عن ملف CNDH.

وحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن اقتراح بوعياش بنصالح لهذا المنصب المهم رُفض لتواضع تجربته الحقوقية، وتفاديا لهيمنة تيار سياسي معين على هذه المؤسسة، على اعتبار أن بنصالح كان أحد أبرز أسماء «اتحاديي 20 فبراير»، وأيضا لشكل تسريحة شعره Queue-de-cheval.

ومازالت بوعياش مصرة على إبعاد الأمين العام الحالي محمد الصبار عن مجلسها، والبحث عن بديل له، بعدما جردته من الكثير من مهامه.