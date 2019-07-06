"السعودية تموّل حملة وزير الخارجية البريطاني" لرئاسة حزب المحافظين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، أن السعودية تموّل بشكل جزئي، حملة وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، لترؤس حزب المحافظين البريطاني والحكومة البريطانية القادمة، بمساعدة دبلوماسي بريطاني ارتبط بأحد المشاريع السعودية.

ووفق الموقع، فإن الممثل الخاص للحكومة البريطانية في المشروع السعودي "رؤية 2030"، كين كوستا، كان مسؤولا عن تقديم الدعم السعودي لهنت، الذي كان قد انتقد السعودية، عقب مقتل الصحافي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال هنت حينها، في معرض انتقاده للسعودية، إن إنكارها تهم التورط في مقتل خاشقجي لم يكن موثوقا.

وأشار الموقع إلى أن كوستا يُعدّ رجلا محوريا، في الحكومة البريطانية، بالنسبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

Advertisements

وفي وقت سابق، كشف موقع "بازفيد" الأميركي، أن كوستا تبرع بعشرة آلاف جنيه إسترليني لحملة هنت.

بدوره، قال عضو البرلمان البريطاني، لويد راسل مويلي: "لا بد من إثارة تساؤلات جادة في حال تبين أن وزير الخارجية يأخذ أموالا من السعودية لتمويل حملته لترؤس الحكومة، وأنه ينبغي عليه أن يعيد ذلك المال لأصحابه، والالتزام بعدم قبول تبرعات مستقبلية تتعارض مع منصبه الحالي في وزارة الخارجية".

والعام الماضي، كشف وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، وهو منافس هنت في رئاسة حزب المحافظين، أنه قبل أيضا تبرعات سعودية، مقابل تذاكر سفر واستضافة، وافق جونسون بعدها على استمرار صفقات السلاح للسعودية بعد أيام من قصف سعودي لمصنع يمني، أودى بحياة مدنيين.