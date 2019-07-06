مصر تودّع المنافسة على كأس أمم أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا التي يستضيفها بعد خسارة مباراته أمام منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث مباريات الدور ثمن النهائي.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح منتخب جنوب أفريقيا، اللاعب ثيميينكوسي لورش.

وضرب منتخب جنوب أفريقيا موعداً مع نيجيريا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بينما ودع الفراعنة البطولة مبكراً.

مجريات المباراة:

بدأ اللقاء بإيقاع سريع منذ اللحظات الأولى وحاول لورش مباغتة الحارس الشناوي بتسديدة مفاجئة ثم محاولة من بيرسي تاو، ووجه صلاح تصويبة قوية مرت بجوار القائم وحاول البافانا استغلال بطء دفاع الفراعنة بالضغط العالي.

وأفسد مروان محسن انطلاقة واعدة لصلاح وتريزيجيه كما تصدى الشناوي لتصويبة قوية من تاو، ووجه طارق حامد تسديدة قوية اصطدمت في المدافعين وظهر غياب التفاهم بين ثلاثي الهجوم المصري في بعض المحاولات وتألق الشناوي بتصدي رائع لتسديدة بيرسي تاو.

وأضاع تريزيغيه فرصة خطيرة من صناعة صلاح ثم أبعد دفاع البافانا محاولة من تريزيغيه أيضا، وطالب لورش بالحصول على ضربة جزاء بعد تسديدة اصطدمت بالمدافع أيمن أشرف، ووجه البافانا تسديدة أخرى بجوار القائم وتألق الشناوي بإنقاذ رائع لانطلاقة تاو ونال سيفسو هيلانتي لاعب البافانا إنذارا لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

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وبدأ الشوط الثاني بتغيير لتنشيط هجوم الفراعنة بنزول اللاعب أحمد علي بدلا من مروان محسن الذي لم يقدم شيئاً يذكر، ووجه محمد النني تسديدة قوية فوق العارضة في محاولة مصرية خطيرة على مرمى البافانا بافانا.

ونجح منتخب جنوب أفريقيا في التماسك وإيقاف خطورة الهجمات المصرية التي افتقدت التناغم ووسط بطء شديد في التحضير للهجمات وهو الأمر الذي جعل المنتخب الجنوب أفريقي ووجه بيرسي تاو تسديدة قوية على مرمى الفراعنة أبعدها الشناوي.

وواصل المنتخب المصري أداءه الباهت وركز البافانا على الجوانب البدني وغلق المساحات الدفاعية واختفت خطورة صلاح مع تراجع أداء تريزيغيه ودفع منتخب مصر بلاعب الوسط عمرو وردة بدلاً من عبد الله السعيد أملا في تنشيط الهجوم.

ولم ينجح المنتخب المصري في اختراق دفاع البافانا بافانا ونال أيمن أشرف إنذارا، وأضاع لورش تسديدة خطيرة بجوار القائم من تمريرة بينية رائعة وأشرك منتخب مصر لاعبه وليد سليمان بدلاً من محمد النني.

ونظم وليد سليمان وصلاح محاولة لم تسفر عن أي خطورة ، وابتعد المنتخب المصري عن مستواه هجومياً قبل أن يفجر منتخب البافانا بافانا المفاجأة ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبوينسكي لورش من انفراد بالمرمى المصري أودعها ببراعة.

ودخل المنتخب المصري في حالة إحباط وذهول مع إضاعة الوقت من لاعبي جنوب أفريقيا، وشارك كيكانا في الوقت بدل الضائع وحاول البافانا تنظيم هجمات مرتدة لإزعاج الفراعنة مع مشاركة اللاعب لودفيك مع كرات طائشة للفراعنة لينتهي أحلام المصريين ويودع منتخب مصر مبكراً لصالح البافانا.