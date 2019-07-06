الاعتداء على رئيس بلدية سخنين في مكتبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدى أحد أهالي مدينة سخنين، السبت، على رئيس البلدية، د. صفوت أبو ريّا، ما أدّى إلى إصابته بيده.

وجاء الاعتداء إثر تطوّر نقاش بين أبو ريا وبين أحد المراجعين.

وأصدرت عائلة المعتدي بيانًا قالت فيها إنها تستنكر "الحدث المؤسف الذي حدث في بلدية سخنين، وأدّى إلى إصابة رئيس البلدية بيده بعد أن ضرب الطاولة، حسب قوله، بعد مناقشة حادّة مع عمّنا".

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وقامت العائلة بزيارة أبو ريا في منزله "باسم التواصل بين أبناء البلد الواحد قمنا بزيارة ومعايدة الدكتور في بيته في سخنين، وبرفقة وفد برئاسة الشيخ سلامة بشير" وأضاف البيان "استنكرنا ما حدث بشدّه ولقينا كل ترحاب وحُسن نوايا من جهة رئيس البلدية، حيث قال أنتم أخوة لي من أم لم تلدنا، وأسامح على ما حدث، وأرى الأمر من ورائنا، عاشت سخنين موحّدة".

وانتخب أبو ريا رئيسًا لبلديّة سخنين العام الماضي، خلفًا لمازن غنايم الذي رأس البلديّة لفترتين متتاليتين.