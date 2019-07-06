فلوريدا: أكثر من 20 مُصابا بانفجار غاز بمركز تسوق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 20 شخصا على الأقل، يوم السبت، إثر انفجار ناجم عن تسرب غاز بأحد مراكز التسوق في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتسبب الانفجار، بإصابة 20 شخصا، اثنان منهم في حالة خطيرة.

قرب مكان الانفجار (أ ب)

وحدث الانفجار نتيجة لتسرب غاز في مطعم للبيتزا، في مركز تسوق بمدينة بلانتيشن، جنوبي ولاية فلوريدا، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولاحقا، أكد ذلك جهاز الإطفاء في بلانتيشن، وقال إن الانفجار ناجم عن تسرب غاز، مشيرا إلى سقوط "جرحى عديدين".

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قرب مكان الانفجار (أ ب)

وتضرر عدد من المحلات نتيجة الانفجار، وأُغلق الشارع الذي يقع به مركز التسوق، وما تزال فرق الإنقاذ تفتش المكان الذي أغلقته الشرطة.

وأظهرت لقطات مصورة وقوع أضرار جسيمة في أحد أجزاء المجمع، مع وجود نوافذ محطمة، وحطام متناثر.

(أ ب)

وتقع بلانتيشين على بعد حوالى 50 كلم شمال ميامي.