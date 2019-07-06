غريزمان يسعى للتمرد على أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، يسعى للتمرد على فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد موقف الأخير الذي أعلنه في بيان رسمي، الجمعة.

وأصدر أتلتيكو مدريد، بيانًا شديد اللهجة يتهم فيه برشلونة وغريزمان بعدم احترامه، بعدما تبين تفاوضهما دون إذنه في منتصف الموسم الماضي، على انتقال اللاعب الفرنسي للبلوغرانا.

وأكد نادي العاصمة الإسبانية في بيانه أنه خاطب اللاعب وشقيقته، التي تقوم بدور وكيلة أعماله، بضرورة انضمامه لتدريبات الفريق، غدًا الأحد، استعدادًا للموسم الجديد.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن غريزمان ينوي التمرد على ناديه، بعدم الانتظام في مران الغد، رغم الإنذار شديد اللهجة الذي وُجه له.

وشعر مسؤولو أتلتيكو مدريد بالغضب، بعدما تبين لهم توصل البارسا لاتفاق مع المهاجم الفرنسي في آذار/مارس الماضي، وتحديدًا عقب مواجهة يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورأى الأتلتي أن هذا السلوك أثر على مرود اللاعب، لا سيما في ظل المنافسة بين الروخي بلانكوس والبارسا على لقب الليغا، فضلًا عن التفاوض مع فريق آخر دون إذن، أثناء فترة الحماية التعاقدية للاعب.