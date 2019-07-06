ميسي يتعرض للطرد في مواجهة تشيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للطرد بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كوبا أميركا 2019 بالبريزل. ووقع اشتباك عنيف بين ميسي وغاري ميديل لاعب منتخب تشيلي في الدقيقة 37 من عمر المباراة، ليقرر حكم المباراة إشهار البطاقة الحمراء في وجه الثنائي. وبحسب ما نقلته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميسي تلقى ثاني بطاقة حمراء في مسيرته، والأولى في مباراة رسمية. وتلقى ميسي أول بطاقة حمراء له، بقميص الأرجنتين أيضًا، وكانت في مباراة ودية أمام المجر عام 2005، بينما لم يطرد سابقا مع برشلونة.

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