إصابة 4 جنود إسرائيليين دهسًا قرب حاجز حزما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 جنود إسرائيليّين، مساء السبت، جرّاء دهسٍ في حاجز حزما قرب القدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيليّة إنّ هناك احتمالا بأن تكون خلفيّة الحادث أمنيّة، وقالت إن سائق السيارة لاذ بالفرار.

Advertisements

وبحسب مصادر طبيّة، فإن حالة أحد المصابين، وهو في الثلاثينيّات من عمره، متوسّطة، بينما أصيب الثلاثة الآخرون، وهم في العشرينيّات من أعمارهم، بجراح طفيفة، نقلوا، جميعًا، على إثرها لتلقّي العلاج.

وقالت المصادر الطبيّة إن سيارة دهست الجنود الأربعة "بينما كانوا يسيرون" قرب الحاجز، بعدما لاذ سائق السيارة بالفرار.

وذكرت القناة 12 الإسرائيليّة أنّ السيارة تحمل لوحة فلسطينيّة وأن الاحتلال يقوم بملاحقة السيارة.