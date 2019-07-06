الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان مجدّدًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنّ الحوثيّون، السّبت، هجمات بطائرات مسيّرة على مطاري أبها وجازان بحسب ما أعلن متحدّث باسم الجماعة، بينما أعلنت السعوديّة اعتراض طائرة مسيرّة، دون أن تقرّ بوقوع هجمات.

وقال المتحدث باسم التحالف السعوديّ، الذي يقود حربًا على اليمن منذ العام 2015، تركي المالكي، في بيان، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة".

ونفى المالكي "مزاعم الميليشيا الحوثية من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف".

وأضاف أن "محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم".

وفي وقت سابق اليوم، قالت جماعة الحوثي إنها شنت عدة هجمات على مطاري أبها وجازان، جنوب غربي السعودية، عبر طائرة مسيرة، وادّعت أن العمليتين "أصابتا أهدافهما بدقة وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطارين"، وهو ما نفاه بيان التحالف.

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وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

والشهر الماضي، قتل شخص وأصيب 7 آخرين في هجوم يعتقد أنه بطائرة مُسيّرة، في مواقف سيارات مطار أبها، فيما أعلنت عبر قناة "المسيرة" التابعة لها، استهداف مطاري أبها وجازان في جنوبي السعودية، بطائرات مُسيّرة.

وقالت قناة "العربية"، إن "8 أصيبوا في هجوم يعتقد أنه بطائرة مُسيّرة في مواقف سيارات مطار أبها"، دون تفاصيل. وفي وقت لاحق، أشارت "العربية"، إلى مقتل مقيم سوري متأثرًا بإصابته في الهجوم.

وأكد التحالف العسكري الذي تقوده السعودية على اليمين، الأنباء التي أوردتها القناة، وأعلن في بيان أن "هجومًا إرهابيًا بمطار أبها السعودي أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين".