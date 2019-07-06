اليمن: (أنصار الله) تؤكد استعدادها لمواصلة العمل في الملفات العالقة

صنعاء ـ وكالات: قال الناطق باسم “أنصار الله” في اليمن محمد عبدالسلام إن إعادة الانتشار في موانئ الحديدة من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافع نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة. وأشار عبد السلام خلال لقائه المبعوث الأممي مارتن جريفيث إلى أن إعادة الانتشار من طرف واحد، يفترض أن يشكل دافعا نحو الدخول في التسوية السياسية الشاملة. وأكد عبد السلام الاستعداد لمواصلة العمل في الملفات التي تم الاتفاق عليها في السويد التي تشمل التهدئة في تعز والإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين. وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها لانسحاب أنصار الله أحادي الجانب من موانئ الحديدة، واتهمت المبعوث الأممي بالتعاون مع أنصار الله، قبل أن يعاد ترميم العلاقة معه مجددا الاسبوع الماضي. واعلن أنصار الله في منتصف مايو الماضي، عن خطوة أحادية الجانب بالانسحاب من الموانئ مسافة خمسة كيلومترات، ألا أن الحكومة اعتبرت تلك الخطوة “مراوغة”.

على صعيد ميداني، أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، استعادة مواقع جديدة من قبضة أنصار الله بمحافظة صعدة شمال اليمن. وقال موقع الجيش”سبتمبر نت” إن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير مواقع جديدة في جبهة محور رازح الحدودية، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية. وفرضت قوات الجيش الوطني حصارا خانقا على مواقع في سوق شعبي بالمنطقة ذاتها وقرى مجاورة لها كانت تتخذها أنصار الله أماكن للتحصن فيها، بحسب ما أفاد الموقع. وذكر الموقع، أن غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي رافقت المعارك، دمرت آليات عسكرية لأنصار الله، في حين كثفت مدفعية الجيش الوطني قصفها لمواقع وتحصينات أنصار الله “ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر أنصار الله “. وأشار الموقع إلى أن الفرق الهندسية انتزعت أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة ولغم أرضي “كانت زرعتها أنصار الله لإعاقة تقدم الجيش الوطني في هذه المواقع الاستراتيجية التي تعد شريانا مهما لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين”.