لندن ـ العمانية: في إطار زيارته الرسمية للمملكة المتحدة شارك الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة في اجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مع الجانب البريطاني والذي عقد أمس في العاصمة البريطانية لندن.

وكان الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة قد التقى خلال الزيارة الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني. في بداية اللقاء رحب رئيس أركان الدفاع البريطاني برئيس أركان قوات السلطان المسلحة متمنياً له زيارة موفقة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات العسكرية الوطيدة القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة السلطنة .. رؤساء أركان دول “التعاون” ومصر والأردن يبحثون مع بريطانيا العلاقات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.