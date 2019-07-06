الحرية والتغيير السودانية: ترشيحات رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي جاهزة

بعد اتفاقها مع (العسكري) على تقاسم السلطة

الخرطوم ـ وكالات: أعلنت قوى الحرية والتغيير أمس أنه سيتم إعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، موضحة أن ترشيحاتهم جاهزة. يأتي ذلك بعد أن توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج إلى اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات في تطور دفع الآف السودانيين للخروج إلى الشوارع للاحتفال بالخطوة الأولى لتحقيق “أهداف الثورة”.

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر، خلال مؤتمر صحفي، نقله موقع “الشروق” الإلكترونى السوداني إن الاتفاق بين القوى المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم، يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل قوى الحرية والتغيير. وأوضح عمر أن الاتفاق تم على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المتظاهرين وفض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم، مشيرا إلى أن “المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنما لإنهاء الإقصاء”. ولفت أيضا إلى أن الاتفاق مع المجلس العسكري بحضور الوسيط الإثيوبي والإفريقي “رتب مستويات السلطة وتوزيعها” بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، معتبرا أن “الاتفاق خطوة نحو الديمقراطية”. وأشار عمر إلى أن الاتفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عدد من رؤساء الدول “الصديقة”، وقال إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع بالسودان.

ويحيي الاتفاق الآمال في انتقال سلمي للسلطة في السودان، وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل البشير وقوى الحرية والتغيير بعدما قتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الثالث من يونيو. لكن وسطاء أفارقة نجحوا في إعادة الجانبين إلى المحادثات المباشرة في أعقاب احتجاجات ضخمة ضد الجيش يوم الأحد. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات للصحفيين إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين متتاليين، اتفقا على “إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا”.

ويشمل الاتفاق تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشها السودان في الأسابيع الأخيرة، رغم أن كيفية ضمان ذلك غير واضح في ظل الدور القيادي للجيش في الجزء الأول من المرحلة الانتقالية. وألقى المحتجون باللوم في أعمال العنف على المجلس العسكري وقوات الدعم السريع التي يقودها أبرز أعضاء المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو. واتفق المجلس العسكري والمعارضة على إرجاء تشكيل مجلس تشريعي. وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم في الثالث من يونيو.

هذا، ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالاتفاق وأعرب في بيان أصدره المتحدث باسمه عن ارتياحه للاتفاق وأكد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في العملية الانتقالية. كما حث البيان على تنفيذ الاتفاق “في الوقت المناسب وبشكل شامل وشفاف” ورحب بالتزام الطرفين بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف ضد المتظاهرين المسالمين، ومن بينها الأحداث التي وقعت في 3 يونيو الماضي. كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق في بيان وأثنى على الروح الإيجابية البناءة والمرونة التي تحلى بها المجلس العسكري وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة الحركات السياسية والمدنية، والتي أفضت إلى الوصول إلى هذا التوافق السوداني المهم لتمكين السودان من عبور الصعاب التي تواجهها.

وفى الدوحة، رحبت قطر بالاتفاق، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية بما تم التوصل إليه من تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات، “الأمر الذي تتطلع قطر أن يضمن التمثيل الحقيقي للشعب السوداني الكريم بأطيافه المختلفة بالإضافة إلى استمرار عمل أجهزة الدولة”. وفي المنامة، رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بالاتفاق وقالت إنه” يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها.

وكانت مصر رحبت بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير لتشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة.