أمير قطر يلتقي ترامب الثلاثاء

الدوحة ـ د ب ا: ذكر تقرير إخباري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سوف يلتقي الرئيس الأميركي في واشنطن، في التاسع من الشهر الجاري. وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) في صفحتها على تويتر أمس إن الجانبين سوف يبحثان خلال اللقاء أوجه تطوير التعاون الاستراتيجي القائم بين قطر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

كان البيت الأبيض قال في يونيو إن الزيارة ستتناول الروابط الاقتصادية والأمنية إلى جانب قضايا مكافحة الإرهاب.

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