جنوب افريقيا تضع حداً لمشوار الفراعنة في كأس الامم

في الدقيقة الـ ٢٠ من عمر اللقاء حصل منتخب جنوب أفريقيا على خطأ من مكان خطر بالقرب من منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وحولها لركلة ركنية.

بعدها بدقائق أهدر محمود حسن تريزيجيه هدفًا جديدًا للمنتخب المصري بعد أن كان منفردًا تمامًا بالحارس الجنوب إفريقي من تمريرة لمحمد صلاح.



وبالدقيقة الـ ٣٥ كاد المنتخب الضيف أن يسجل هدفًا عن طريق ثيمبينكوسي لورش الذي سدد كرة خطيرة لكن الدفاع أخرجها لضربة ركنية.

وفي الدقيقة الـ ٣٦ كرر اللاعب كاموهيلو موكوتجو الخطورة بتسديدة جديدة مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع انطلاق الشوط الثاني أهدر تريزيجيه كرة جديدة كان مكانها الشباك تلقاها من محمد صلاح أيضًا وفضل لعبها من لمسة واحدة لكن الحارس أمسكها لسهولتها.



وفي الدقيقة الـ ٦٣ أخطأ دفاع جنوب أفريقيا وأعاد الكرة بشكل سيء لحارس المرمى الذي أبعدها لضربة ركنية لكن تنفيذها كان سيء للغاية.

وانفرد اللاعب ثيمبينكوسي لورش بمحمد الشناوي في الدقيقة الـ ٧٢ وسدد الكرة بشكل ضعيف في يده وانتهت خطورة الهجمة سريعًا.

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شهدت المباراة بعد ذلك محاولات لم تشكل أي خطورة على المرميين وبدا كأن لاعبي الفريقين قد نال منهم الإرهاق بشكل مبكر قبل حتى حلول الدقيقة الـ ٨٠.

وفي الدقيقة ٨٦ من عمر اللقاء سجل اللاعب ثيمبينكوسي لورش من انفراد تام وكرة شهدت أخطاء دفاعية عديدة لتنتهي المواجهة بتلك النتيجة.

وبهذا سيلتقي المنتخب الجنوب افريقي بنظيره النيجيري في دور الـ ٨ بعد تفوق الأخير على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في وقت سابق اليوم.