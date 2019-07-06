الارجنتين تهزم تشيلي في لية طرد ميسي

وفازت الأرجنتين على تشيلي بنتيجة (2-1)، وسجل سيرجيو أجويرو هدف التقدم للتانجو في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وأضاف باولو ديبالا هدفًا ثانيًا للأرجنتين في الدقيقة 22.

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شهدت المباراة طرد للنجم ليونيل ميسي، قائد التانجو في الدقيقة 37.



جاء ذلك بعد احتكاك بين ميسي وجاري ميديل، مدافع تشيلي، بعد عودة الحكم ماريو دياز دي فيفار لتقنية الـVAR، حيث قام بطرد الثنائي.

في شوط المباراة الثاني سجل أرتورو فيدال هدفًا لتشيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

بذلك تحصل الأرجنتين على المركز الثالث في المسابقة، وتقام مباراة النهائي غدًا الأحد، بين البرازيل وبيرو.