مسلحون يقتحمون منزلا شمالي بغداد ويسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية

افاد مصدر في الشرطة، السبت، بان مسلحين اقتحموا منزلا شماي بغداد، فيما سرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، اليوم، على اقتحام منزل في حي البساتين بمنطقة الشعب شمالي بغداد، وسرقوا مبالغ مالية ومصوغات ذهبية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.