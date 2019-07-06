إصابة 4 إسرائيليين بعملية دهس شمال القدس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 إسرائيليين، بينهم جنديان اثنان، في عملية دهس مساء السبت، عند حاجز عسكري إسرائيلي بالقرب من بلدة حزما شمال مدينة القدس الشرقية المحتلة.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 إسرائيليين أصيبوا في عملية الدهس، بينهم 3 إصاباتهم طفيفة وأخرى متوسطة، مضيفة أن سائق السيارة تمكن من الفرار إلى الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي تقوم بأعمال بحث عن السائق والسيارة.

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى المنطقة التي تقع ما بين مدينتي رام الله والقدس الشرقية المحتلة، لافتين إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز الأمني.



ومن جهته، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالإشارة إلى أنه يقوم بفحص أسباب الحادث.