روحاني يتراجع وجرائم أردوغان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت، السادس من يوليو/تموز، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز تراجع شعبية روحاني، حيث بدأ يفقد التأييد بمسقط رأسه مع تراجع اقتصاد إيران، المعارضة الإيرانية تنتفض في برلين ضد خامنئي: نريد الحرية، رجوي للمتظاهرين في برلين: نظام طهران يسير نحو نهايته، محلل سياسي: على ترامب مواجهة أمير قطر حول صداقته للقرضاوي، "أمهات السبت".. رابطة تفضح جرائم أردوغان بحق الأبناء، "التعاون الخليجي" يرحب باتفاق السودان: خطوة إيجابية ومهمة، تعزيزات عسكرية أمريكية تصل إلى قاعدة عين الأسد غربي العراق، "الأورومتوسطي" يدين انتهاكات قطر لحرية التعبير وتشكيل النقابات، الأردن: لا سلام دون الحرية للفلسطينيين وتحرر القدس.

أما في الاقتصاد فتطالعون: بلومبرج: أردوغان استغل "النظام الرئاسي" وانفرد بعزل محافظ المركزي، المستوردون يفضحون جرائم الحوثي: اليمنيون محرومون من الغذاء، رئيسة بنك صيني: يجب الإسراع بخطى تحويل اليوان لعملة عالمية، نائب محافظ المركزي التركي السابق: أردوغان عصف باستقلال البنك، الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إندونيسيا.

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وإلى الملاعب تجدون: تقارير: إنتر يقدم عرضا مغريا لالفيس

وفي الفن تقرأون: مخرج هندي يروي لـ"العين الإخبارية" موقفا إنسانيا عن سلمان خان.

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