مقتل 15 حوثيا بغارات للتحالف في صعدة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل أكثر من 15 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي، مساء السبت، في غارات شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن وذلك في معقل الانقلابيين الرئيسي بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.



ونقلت وكالة سبأ اليمنية، عن متحدث محور "آزال" بالجيش اليمني، المقدم فايز الصعدي قوله، إن مقاتلات التحالف شنت عددا من الغارات الجوية على مواقع تمركزات مليشيا الحوثي جنوب مديرية باقم شمال صعدة.

وحسب المسؤول العسكري فإن الغارات دكت تجمعات في موقع "العبارة" وأخرى في إحدى المباني في التلة "البيضاء" المطلة على مركز مديرية باقم.

وأسفرت الغارات عن مقتل أكثر من 15 عنصرا بصفوف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران وأصيب العشرات، وفق ذات المصدر.

وتتواصل غارات التحالف العربي ضمن عملياته الجوية الواسعة لدعم الجيش اليمني الذي يخوض معارك عنيفة في المعقل الأم للانقلابيين وذلك في نحو 8 محاور قتالية لقطع رأس الأفعى.