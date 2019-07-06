الان تتابع نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل يرسل رسالة مؤثرة لليمنيين ضد دكاكين الموت الحوثية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه نجل شقيق علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق، رسالة لليمنيين، قائلا: “أماكن أبنائكم منازلهم و مدارسهم وليس دكاكين الموت الحوثية”. وكتب على “تويتر”: “أكرر مناشدة الآباء والأمهات الحفاظ على أبنائهم فلذات اكبادهم فهم أمانة في اعناقهم. المكان الطبيعي لاطفالكم هو منازلهم ومدارسهم والمعاهد والأندية والمراكز الثقافية، وليس دكاكين الموت الحوثية التي لا تكترث بحياتهم ومستقبلهم ولن تعيدهم إليكم إلا أشلاء خدمة لمشاريع اسيادهم في طهران”.

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