شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة: اتفاق السودان خطوة مهمة لحكومة يقبلها الشعب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

رحبت الولايات المتحدة، اليوم (السبت)، باتفاق السودان الذي وضع حداً للأزمة السياسية في البلاد.

ووصفت الخارجية الأمريكية الاتفاق بأنه خطوة مهمة إلى الأمام، معربة عن أملها بأن يفضي الاتفاق إلى قيام حكومة انتقالية برئاسة مدنيين تكون مقبولة على نطاق واسع من الشعب السوداني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان «نتطلع إلى قيام سلطة تشريعية جديدة، ومحاسبة مرتكبي القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والمضي قدمًا نحو انتخابات حرة ونزيهة».