شكرا لقرائتكم ماكرون يبدي قلقه البالغ لروحاني حيال ملف إيران النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، قلقه البالغ للرئيس الإيراني حسن روحاني حيال ملف إيران النووي. قال ماكرون إنه سيواصل الحوار مع إيران والأطراف المعنية لخفض التصعيد. وأوضح أنه اتفق مع روحاني على استئناف الحوار بين أطراف الاتفاق النووي في الـ 15 من يوليو.

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