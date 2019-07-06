وزير الخارجية الصومالية حذّر من التدخل في شؤون بلاده وخرق وحدة أراضيها

حذّر وزير الخارجية ​الصومال​ية أحمد عيسى عوض، دولًا (لم يسمها) من "التدخّل في شؤون بلاده، وخرق وحدة الأراضي الصومالية".

وركّز في مؤتمر صحافي، عقب لقائه سفراء دول أجنبية في العاصمة ​مقديشو​، على "أنّنا ندعو العالم للعمل على منع تحالفات بعض الدول المعروفة من التدخل في شؤوننا، والكفّ عن وضع عراقيل أمام التطوّر السياسي الّذي يشهده الصومال، من خلال ممارسة قرارات أحادية الجانب، وخرق وحدة الأراضي الصومالية".

وبيّن عوض "أنّنا أوصلنا للسفراء وممثّلي الدول رسالة مفادها بأنّ الصومال لن تقبل تبنّي علاقات أيًّا كانت نوعها مع طرف صومالي دون علم الحكومة المركزية"، مشدّدًا على أنّ "الصومال تعرف كيف تحلّ مشاكلها الداخليّة، ونجلس مع جميع الفرقاء الصوماليين للتوصّل إلى حلذ دائم، لكن هذا لن يتحقّق ما دامت دول تعمل لشقّ صف ووحدة الصوماليّين".