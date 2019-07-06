خارجية الأردن أكدت أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ​الأردن​ية، سفيان القضاة، بأنّ "وزارة الخارجية ترحّب بالاتفاق الّذي توصّل إليه تحالف "قوى الحرية والتغيي"ر والمجلس العسكري الإنتقالي ​السودان​ي، لتقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية في السودان".

وشدّد في بيان، على "أهميّة الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق"، مؤكّدًا "دعم الأردن الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء". ولفت إلى "وقوف الأردن إلى جانب السودان، وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الّذي يتطلّع إليه الشعب".

وكان قد توصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان، يوم أمس الجمعة، إلى اتّفاق حول الهيئة الّتي يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة.