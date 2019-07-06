دعا رئيس النيجر محمد ايسوفو، الّذي تتعرّض بلاده لهجمات مجموعات جهادية في غربها وجنوب شرقها، إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الإرهاب في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الّذي تشكّل لمحاربة تنظيم "داعش" في الشرق الأوسط".
وشدّد في حديث صحافي، عشية القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في نيامي، على أنّ "أمننا هو أمن العالم. إذا تمكّن الإرهاب غدًا من هزيمة دولنا في الساحل، فسينتقل إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. هذا واضح، وعلى المجتمع الدولي إذًا أن يبدي اهتمامًا أكبر بالوضع"، مبيّنًا أنّ "وسائلنا وحدها لا تكفي".
وكانت قد شكّلت دول مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) قوّة من خمسة آلاف عنصر، لكنّها لم تنجح في الحد من تمدّد الجماعات المسلحة ولا في وقف هجماتها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النيجر دعا إلى "تحالف دولي ضد الإرهاب" في منطقة الساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.