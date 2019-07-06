رئيس النيجر دعا إلى "تحالف دولي ضد الإرهاب" في منطقة الساحل

دعا رئيس ​النيجر​ ​محمد ايسوفو​، الّذي تتعرّض بلاده لهجمات مجموعات جهادية في غربها وجنوب شرقها، إلى "تشكيل تحالف دولي ل​مكافحة الإرهاب​ في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الّذي تشكّل لمحاربة تنظيم "داعش" في ​الشرق الأوسط​".

وشدّد في حديث صحافي، عشية القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في نيامي، على أنّ "أمننا هو أمن العالم. إذا تمكّن الإرهاب غدًا من هزيمة دولنا في الساحل، فسينتقل إلى ​أوروبا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​. هذا واضح، وعلى ​المجتمع الدولي​ إذًا أن يبدي اهتمامًا أكبر بالوضع"، مبيّنًا أنّ "وسائلنا وحدها لا تكفي".

وكانت قد شكّلت دول مجموعة الساحل الخمس (بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد) قوّة من خمسة آلاف عنصر، لكنّها لم تنجح في الحد من تمدّد ​الجماعات المسلحة​ ولا في وقف هجماتها.